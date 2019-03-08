2019-03-08T09:51:50+03:00
Общество

Гендиректор «Тольяттиазот» поздравил женщин Самарской области с 8 марта

Топ-менеджер пожелал счастья, любви и удачи
Кирилл КАРИМОВ
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Генеральный директор ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Вячеслав Суслов обратился к женщинам Самарской области с поздравлением с 8 марта.

"Дорогие дамы!

От лица всех мужчин ПАО «ТОАЗ» я сердечно поздравляю вас, очаровательных жительниц города Тольятти и всей Самарской области, с самым светлым и нежным весенним праздником - Международным женским днем!

8 Марта – день чествования самых обаятельных и привлекательных, - вас, милые дамы. Испокон веков образ женщины считается воплощением заботы, доброты, справедливости и милосердия, олицетворением красоты, тепла и уюта, источником вдохновения. И, конечно же, женщина – это хранительница домашнего очага и неизменный надежный тыл для нас - мужчин. Перечень женских забот бесконечен, ведь женщины во всех сферах жизни являются созидающей искрой духовности и стабильности.

Примите слова благодарности и восхищения за вашу нежность, теплоту, терпение, которые вы вкладываете в воспитание детей, создание домашнего уюта и душевной атмосферы на работе.

Пусть вас в жизни сопровождают счастье, любовь и удача, а первые весенние лучи наполняют каждый ваш день улыбками близких людей, дарят хорошее настроение и душевную гармонию. Пусть сбываются все ваши самые заветные мечты, а в сердцах живет вечная весна. Спасибо вам за все то доброе и светлое, что вы приносите в нашу жизнь!

С 8 марта, дорогие женщины! С праздником весны, красоты и любви!"

ИСТОЧНИК KP.RU

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