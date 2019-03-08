На РКЦ «Прогресс» в Самаре грядут крупные сокращения
839 сотрудников уволят до конца весны
На непопулярное решение завод мог пойти из-за непростой экономической ситуацииФото: Архив "КП"
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Этой весной работу потеряют более 800 сотрудников ракетно-космического центра «Прогресс». Об этом предприятие уведомило об этом государственную службу занятости Самарской области.
- Самая массовая волна сокращений завершится до 30 апреля, когда уволят в 805 человек, - отметили в службе занятости. - До конца весны без работы останется еще 34 сотрудника. Всего сократят 839 человек.
Как заявили в правительстве Самарской области, с середины февраля на предприятии заработал консультационный пункт центра занятости Самары.
ИСТОЧНИК KP.RU