Синоптики обещают самарцам метель и гололед уже в эти выходные

СЕГОДНЯ 11:05 2019-03-08T11:05:13+03:00

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Завтра, 9 марта, в Самарской области температура воздуха поднимется до +2 °C, а южный ветер подует с порывами до 20 м/с. Об этом предупреждают синоптики Приволжского УГМС.

Вечером того же дня похолодает до -9 °C. Возможен небольшой снег с дождем, гололедица и усиление ветра.

В воскресенье, 10 марта, в Самарской области сохранится аналогичная погода: продолжит идти снег с дождем. Днем воздух прогреется до +5 °C, а ночью температура опустится до -3 °C. Кроме того, ветер утихнет до 7-12 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU