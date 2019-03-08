В Самаре на Партизанской автоледи сбила пешехода
По другим данным – двух пешеходов
vk.com/life_samaraФото: СОЦСЕТИ
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В пятницу, 8 марта, в Самаре на улице Партизанской произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим пешеходом. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
- Сбили женщину, - заметил один из свидетелей ДТП. – Мы вызвали «скорую», она была в крови.
По предварительным данным, женщина пересекала дорогу вне пешеходного перехода. В этот момент на нее и наехала автомобилистка за рулем Hyundai. По другой информации, с пострадавшей был некий мужчина, которого также задел автомобиль
Сейчас в причинах аварии разбираются сотрудники правоохранительных органов.
ИСТОЧНИК KP.RU