Человек в маске гориллы: Паша Техник подъедет на матч «Крылья Советов» - «Енисей»

СЕГОДНЯ 18:46 2019-03-08T18:46:27+03:00

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Завтра, 9 марта, на матче РПЛ на «Самара Арене» будет записывать свое ютуб-шоу скандальный рэпер Паша Техник. Об этом пишет официальный Twitter «Крыльев Советов».

- Известный видеоблогер Паша Техник приедет на матч #КрыльяЕнисей, чтобы отснять новый выпуск своего видеоблога! Вызов @fckssamara принят, - говорится в твите.

Интересно, что за полтора месяца до этого «Крылья» все в той же соцсети в шуточной манере предложили рэперу, выступавшему одно время в маске гориллы, поработать на клуб в костюме ростовой куклы. Комический эффект заключается в том, что Паша Техник сейчас снимает влог о профессиях, при устройстве на которые не требуется высшее образование.

ИСТОЧНИК KP.RU