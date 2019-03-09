2019-03-09T09:02:33+03:00
Происшествия

Местные жители сообщили о массовой гибели рыбы на Волге у Сызрани

По словам рыбаков, телами рыб усыпано дно реки около нефтеналивного причала
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Официально массовая гибель рыбы не подтвержденаОфициально массовая гибель рыбы не подтвержденаФото: Архив "КП"
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В Сызрани местные рыбаки сообщили о массовой гибели рыбы на Волге. Один из горожан, ссылаясь на водолаза, который видел все это своими глазами, рассказывает о том, что телами рыб усеяно дно реки около нефтеналивного причала, пишет КТВ-Луч.

- Все дно усыпано дохлой рыбой, судак, берш, лещ и прочей, - приводит слова рыбака портал.

Официально массовая гибель рыбы не подтверждена. Местные жители строят догадки, относительно произошедшего. Некоторые считают, что всему виной многочисленные сбросы в воду промышленных предприятий. Другие вспоминают, что рыба может гибнуть подо льдом из-за недостатка кислорода. Но происходит это, как правило, в стоячей воде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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