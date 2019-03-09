2019-03-09T09:58:12+03:00
Спорт

«Динамо Самара» обыграло БЛиК в матче чемпионата России по мини-футболу

Встреча в Нефтеюганске завершилась со счетом 3:0 в пользу волжан
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Второй матч 14 тура чемпионата России по мини-футболу между БЛиКом и «Динамо Самара» пройдет сегодня, 9 мартаВторой матч 14 тура чемпионата России по мини-футболу между БЛиКом и «Динамо Самара» пройдет сегодня, 9 мартаФото: Альберт ДЗЕНЬ
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МФК «Динамо Самара» одержал уверенную победу над БЛиКом в матче 14 тура мини-футбольной Суперлиги. Встреча проходила в Нефтеюганске и завершилась со счетом 3:0. Дубль на свой счет записал Саносян, еще один гол забил Смирнов.

- Обе команды могли подарить голевую феерию для болельщиков. Моментов и мы, и соперник создали предостаточно, чтобы сыграть, например, 10:10. Спасибо сопернику, за то, что он сегодня показал нам, как нужно играть в усеченном составе, как можно и нужно биться. Поздравляю своих ребят с победой, будем готовиться к следующей игре, - прокомментировал встречу главный тренер «Динамо Самара» Максим Горбунов.

Второй матч 14 тура чемпионата России по мини-футболу между БЛиКом и «Динамо Самара» пройдет сегодня, 9 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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