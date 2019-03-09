В Самарской области в кювет улетел автобус с 15 пассажирами
К счастью, никто не пострадал
Сейчас эксперты устанавливают причину ДТП.Фото: ГУ МЧС России по Самарской области
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В Безенчукском районе Самарской области днем в субботу, 9 марта, произошло ДТП с участием маршрутного автобуса. Общественный транспорт съехал в кювет и застрял в сугробе на трассе «Самара – Приволжье». В этот момент в салоне было 16 человек, 15 из которых – пассажиры. К счастью, никто не пострадал.
- К месту ДТП выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе трех человек личного состава и одной единицы техники, - сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Сейчас эксперты устанавливают причину ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU