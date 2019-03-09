В Самарской области в кювет улетел автобус с 15 пассажирами

СЕГОДНЯ 13:27 2019-03-09T13:27:13+03:00

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В Безенчукском районе Самарской области днем в субботу, 9 марта, произошло ДТП с участием маршрутного автобуса. Общественный транспорт съехал в кювет и застрял в сугробе на трассе «Самара – Приволжье». В этот момент в салоне было 16 человек, 15 из которых – пассажиры. К счастью, никто не пострадал.

- К месту ДТП выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе трех человек личного состава и одной единицы техники, - сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Сейчас эксперты устанавливают причину ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU