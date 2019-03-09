2019-03-09T17:03:09+03:00
Происшествия

В Исаклинком районе Самарской области произошла массовая авария

Столкнулись семь машин, четыре человека пострадали
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Пострадавшие в больницеПострадавшие в больницеФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Сотрудники ГИБДД ввели реверсивное движение на 1157 км трассы М-5 «Урал» в Исаклинском районе Самарской области. Все из-за массовой аварии, которая произошла там в районе двух часов дня в субботу, 9 марта. По данным ГУ МВД России по Самарской области, столкнулись семь машин, в том числе грузовики. Есть пострадавшие – четверо. Об их состоянии ничего не сообщается, но всех их отвезли в больницу.

Сейчас полиция занята освобождением проезжей части от автомобилей, участвовавших в ДТП, чтобы другие участники дорожного движения смогли беспрепятственно проехать.

Что стало причиной массовой аварии, неизвестно

ИСТОЧНИК KP.RU

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