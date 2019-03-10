Из-за ДТП с "перевертышем" на проспекте Масленникова в Самаре парализовало движение

СЕГОДНЯ 14:19 2019-03-10T14:19:32+03:00

Очевидцы сделали фото аварии, в которой сейчас разбираются стражи порядка

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Серьезное ДТП сегодня днем, 10 марта, произошло на проспекте Масленникова в областной столице. В районе пересечения с улице Подшипниковой по непонятным пока причинам перевернулся автомобиль.

- Машина перевернулась, судя по всему сама, никого не задев. На месте сотрудники МЧС, полицейские. Копались возле дверей, видимо, кого-то достать пытались оттуда, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" очевидец случившегося.

Местные жители отмечают, что из-за аварии оказалось затруднено движение в сторону Московского шоссе. Оперативные службы продолжают работу на месте происшествия. Обстоятельства дорожного инцидента предстоит установить сотрудникам УГИБДД. В социальных сетях активно обсуждают это ДТП, называя участок, где все произошло, "проклятым".

ИСТОЧНИК KP.RU