Русские забавы и гигантская Маслёна: в Самаре на площади Куйбышева празднуют Масленицу
В Самаре и области сегодня провожают зиму. Главные гуляния развернулись на самой большой в Европе - площади Куйбышева. Там Масленицу празднуют тысячи горожан.
- Люди соревнуются в том, кто дольше взберется на столб, едят блины, танцуют, поют, хороводы водят! Очень здорово, хорошая теплая атмосфера, скоморохи радуют. А Маслёна, установленная на площади, очень масштабно выглядит! - делится с корреспондентом "Комсомольской правды - Самара" местный житель - Альберт.
Победители конкурсов, проводимых на площади, получают приятные призы. Также работают торговые лавки, где люди могут купить что-нибудь вкусненькое или запоминающееся. Чучело на площади Куйбышева жечь не разрешили, но, как видно из социальных сетей, это люди делают в областных населенных пунктах и на частных участках.
На площади устроили традиционные русские забавыФото: Альберт ДЗЕНЬ
ФОТО С ПРАЗДНИКА НА ПЛОЩАДИ КУЙБЫШЕВА ИЩИТЕ ПО ССЫЛКЕ
ИСТОЧНИК KP.RU