2019-03-10T17:40:14+03:00
Общество

Русские забавы и гигантская Маслёна: в Самаре на площади Куйбышева празднуют Масленицу

В 2019 году отмечать Масленицу на площадь Куйбышева пришли тысячи людей
Михаил ГОРЮНОВ
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Маслёна на площади выглядит очень эффектноМаслёна на площади выглядит очень эффектноФото: Альберт ДЗЕНЬ
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В Самаре и области сегодня провожают зиму. Главные гуляния развернулись на самой большой в Европе - площади Куйбышева. Там Масленицу празднуют тысячи горожан.

- Люди соревнуются в том, кто дольше взберется на столб, едят блины, танцуют, поют, хороводы водят! Очень здорово, хорошая теплая атмосфера, скоморохи радуют. А Маслёна, установленная на площади, очень масштабно выглядит! - делится с корреспондентом "Комсомольской правды - Самара" местный житель - Альберт.

Победители конкурсов, проводимых на площади, получают приятные призы. Также работают торговые лавки, где люди могут купить что-нибудь вкусненькое или запоминающееся. Чучело на площади Куйбышева жечь не разрешили, но, как видно из социальных сетей, это люди делают в областных населенных пунктах и на частных участках.

На площади устроили традиционные русские забавы Фото: Альберт ДЗЕНЬ

На площади устроили традиционные русские забавыФото: Альберт ДЗЕНЬ

ФОТО С ПРАЗДНИКА НА ПЛОЩАДИ КУЙБЫШЕВА ИЩИТЕ ПО ССЫЛКЕ

ИСТОЧНИК KP.RU

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