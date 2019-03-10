2019-03-10T19:25:58+03:00
Общество

В Самарской области ищут пропавшую 15-летнюю девочку в больничном халате

Мария Бовкис не выходит на связь с близкими с 6 марта
Михаил ГОРЮНОВ
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Марию ищут полиция и волонтерыМарию ищут полиция и волонтерыФото: соцсети
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В Самарской области без вести пропал подросток. 15-летняя Мария Бовкис перестала выходить на связь с близкими 6 марта. Сейчас ее ищут полицейские и поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".

- Девочка пропала в Тольятти. Она ушла из одного из медицинских учреждений города. До настоящего времени о ее местонахождении ничего неизвестно, - сообщили волонтеры.

Приметы разыскиваемой: рост 160-170 см, среднего телосложения. Волосы черные волнистые до плеч. Маша была одета в чёрную спортивную кофту с надписью красного цвета в районе груди, черные спортивные брюки, красные носки, домашние темные тапочки и больничный халат фиолетово-синего цвета. Подросток иногда появляется в социальных сетях, но под ее именем туда, как говорят, выходит мать пропавшей - Анна.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Марии, волонтеры просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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