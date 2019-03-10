2019-03-10T21:50:08+03:00
Общество

В Самарской области молодой маме в детской каше попались шурупы

Девушка предупредила земляков о случившемся и призвала их быть осторожнее
Михаил ГОРЮНОВ
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Производители пообещали разобраться в ситуацииПроизводители пообещали разобраться в ситуацииФото: соцсети
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С неприятной ситуацией столкнулась молодая мама Ксения из Октябрьска. Девушка купила в супермаркете мультизлаковую кашу со вкусом яблока и банана, однако в упаковке ее ждал неприятный сюрприз - вместе с основными ингредиентами там лежали шурупы.

- Дорогие мамочки, будьте внимательны. Вот такие шурупы попались в каше Нестле. Это ужас, - написала Ксения в социальных сетях.

Пользователи оказались шокированы находкой и посоветовали Ксении готовить кашу самой, всяко лучше, чем покупать такой неожиданный товар. Между тем сами производители также откликнулись и заверили, что заботятся о качестве своей продукции. Представители компании выразили сожаление по поводу того, что случилась с девушкой и пообещали связаться с ней для уточнения информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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