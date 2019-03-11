Пять лет вместе: как Самара отметит воссоединение Крыма и России

СЕГОДНЯ 12:16 2019-03-11T12:16:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В следующий понедельник, 18 марта, будет отмечаться 5 годовщина воссоединения Крыма и России. Празднования в честь этого события пройдут по всей стране, в том числе и в Самарской области. В рамках акции «Соединяя сердца!» жители 63 региона смогут поздравить жителей Республики Крым и Севастополя в социальных сетях.

- В течение дня в Самарской области будут работать мобильные пункты. Их оснастят интерактивными планшетами, с помощью которых самарцы смогут размещать в соцсетях сообщения с поздравлениями. Хэштеги #СоединяяСердца, #ПередаюПриветКрыму, - сообщили в правительстве Самарской области.

Основные праздничные мероприятия развернутся на склоне площади Славы в 17:30. Жителей и гостей города ждут перфомансы с участием уличного театра из Крыма «Gefest-show» (Евпатория) и уличных театральных коллективов Самары: «Пластилиновый дождь», «Меломания», «Комиксы». Также 18 марта на склоне площади Славы будет работать выставка «живых скульптур». Кроме того, запланирована концертная программа, выступят известные коллективы и солисты Самарской области: группы «Революция», «Мадам Брошкина», «Холидей Z», ВИА «Куйбышев»; танцевальный коллектив «PROдвижение», рэп-проект «DAROM DOBRO» и Дмитрий Рубин, «Музыкальный центр «АВТОКЛУБ» и детский театр эстрады «Льдинка», команды КВН Самарской лиги и Александра Байдачная.

Помимо этого, гостей мероприятия ждет батл бит-боксеров: выступят гость из Крыма Виталий Кузовов и самарец Тарас Станин. Все желающие смогут принять участие в танцевальном флэшмобе.

ИСТОЧНИК KP.RU