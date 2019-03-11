Загоняли на служебной машине: в Самарской области активисты обвинили лесников в гибели лосенка

СЕГОДНЯ 14:53 2019-03-11T14:53:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 11 марта, на дороге недалеко от села Новинки Волжского района было найдено тело мертвого лосенка. Была ли его смерть случайной или его убили браконьеры, пока не известно. Очевидцы утверждают, что в гибели животного виноваты лесники нацпарка «Самарская Лука».

- С 9:30 до 11:00 двое лесников гоняли несчастного лосенка вдоль дороги на своей служебной машине. Лосенок не мог перепрыгнуть сугробы и уйти в лес. Вероятно, от страха его сердечко не выдержало, - рассказали местные активисты.

По словам еще одних очевидцев, лосенка не просто загнали, его добивали лопатами. А вот лесники, в свою очередь, утверждают, что животное умерло от истощения. Известно, что на место происшествия выезжали сотрудники правоохранительных органов. Активисты намерены написать заявление в полицию по факту случившегося, чтобы выяснить точную причину гибели лосенка.

В Самарской области на дороге нашли мертвого лосенка .

ИСТОЧНИК KP.RU