Автомобили LADA больше всего приглянулись угонщикам в 2018 году
В 2018 году в России самыми угоняемыми стали автомобили LADA. Кстати, количество угонов в целом снизилось: если в прошлом году российские водители лишились 21 112 автомобилей, то в 2017 году эта цифра была на 20% больше.
- В 2018 году похитили 5655 машин марки LADA, - сообщают аналитики на сайте Угона.нет. - На втором месте "Тойота", в прошлом году водители из России лишились 2624 машин японского производства.
В тройке также бренд Hyundai (1879 автомобилей) В пятерке - Kia (1832 автомобиля) и Nissan (951 автомобиль).
Первое же место среди моделей занимает Hyundai Solaris. Популярны у воришек и Kia Rio (976), и Toyota Camry.
ИСТОЧНИК KP.RU