Автомобили LADA больше всего приглянулись угонщикам в 2018 году

СЕГОДНЯ 16:04 2019-03-11T16:04:59+03:00

За это время по всей стране угнали больше 21 тыс автомобилей производства тольяттинского автогиганта

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В 2018 году в России самыми угоняемыми стали автомобили LADA. Кстати, количество угонов в целом снизилось: если в прошлом году российские водители лишились 21 112 автомобилей, то в 2017 году эта цифра была на 20% больше.

- В 2018 году похитили 5655 машин марки LADA, - сообщают аналитики на сайте Угона.нет. - На втором месте "Тойота", в прошлом году водители из России лишились 2624 машин японского производства.

В тройке также бренд Hyundai (1879 автомобилей) В пятерке - Kia (1832 автомобиля) и Nissan (951 автомобиль).

Первое же место среди моделей занимает Hyundai Solaris. Популярны у воришек и Kia Rio (976), и Toyota Camry.

ИСТОЧНИК KP.RU