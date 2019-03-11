2019-03-11T16:04:59+03:00
Авто

Автомобили LADA больше всего приглянулись угонщикам в 2018 году

За это время по всей стране угнали больше 21 тыс автомобилей производства тольяттинского автогиганта
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
LADA нравится угонщикамLADA нравится угонщикам
Изменить размер текста:

В 2018 году в России самыми угоняемыми стали автомобили LADA. Кстати, количество угонов в целом снизилось: если в прошлом году российские водители лишились 21 112 автомобилей, то в 2017 году эта цифра была на 20% больше.

- В 2018 году похитили 5655 машин марки LADA, - сообщают аналитики на сайте Угона.нет. - На втором месте "Тойота", в прошлом году водители из России лишились 2624 машин японского производства.

В тройке также бренд Hyundai (1879 автомобилей) В пятерке - Kia (1832 автомобиля) и Nissan (951 автомобиль).

Первое же место среди моделей занимает Hyundai Solaris. Популярны у воришек и Kia Rio (976), и Toyota Camry.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре ограничили движение по Ново-Садовой в сторону центра
Абонетны "Ростелекома" получили доступ к новой онлайн-игре "Земля драконов"
Крыши, которые обвалились под тяжестью снега в Самаре, отремонтируют в течение месяца
Самарский туристический портал стал победителем международной выставки
Самарские дзюдоисты завоевали три медали на первенстве России
Асфальт растаял вместе со снегом: в Самаре Заводское шоссе превратилось в "решето"
Дождь и порывистый ветер: МЧС предупреждает самарцев об ухудшении погоды
В Самаре согласовали возвращение маршруток в Красноглинский район
Форвард «КС» Рамиль Шейдаев получил вызов в сборную Азербайджана на отборочный матч Евро-2020
Жители Кировского района Самары смогут лично пожаловаться Сергею Маркову на ЖКХ
Опасность над головой и под ногами: кто и как должен отвечать за травмы от гололеда и сосулек?
Блины, шашлыки и 8-метровый столб: в Кошелев-парке впервые отметили Масленицу
Загоняли на служебной машине: в Самарской области активисты обвинили лесников в гибели лосенка
На Масленице в Крутых Ключах погуляли более 5 тыс. жителей
Самарские гандболистки во второй раз выиграли первенство России
Не уступила дорогу при повороте: в Самаре девушка на Hyundai устроила ДТП с KIA