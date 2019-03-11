Самарские дзюдоисты завоевали три медали на первенстве России

СЕГОДНЯ 16:47 2019-03-11T18:32:16+03:00

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В Екатеринбурге прошло первенство России по дзюдо среди девушек и парней в возрасте до 23 лет. В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 53 регионов, в том числе и из Самарской области. Представители 63 региона завоевали три медали: две золотые и одну бронзовую.

Марьям Есеркеева стала чемпионкой в весовой категории 48 кг. В финале она встречалась с представительницей Осетии Кристиной Кокаевой и оказалась сильнее ее.

Еще одна спортсменка из Самарской области Дилбара кызы Салкарбек выиграла «золото» в весовой категории 57 кг. В финале она обыграла Анастасию Шилову.

Третью медаль в копилку самарской сборной принес Артем Устемиров. Он завоевал «бронзу» в весовой категории 81 кг. За третье место он боролся с петербуржцем Максимом Кузьминским.

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Самара по заявкам. Стадион "Динамо" 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU