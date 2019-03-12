2019-03-12T14:27:47+03:00
Общество

Назад в светлое будущее: самарцы вступают в профсоюз «Союз ССР» и отказываются платить за воду

Коммунальщики призывают жителей Самары не верить этой организации: платить по счетам все равно придется
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
"Жители СССР" отказываются платить за воду, утверждая, что на них распространяется некий публичный договор"Жители СССР" отказываются платить за воду, утверждая, что на них распространяется некий публичный договорФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В последние годы коммунальным службам Самары стали все чаще приходить сообщения от абонентов, которые отказываются платить за воду. Свое решение люди объясняют тем, что вступили в профсоюз «Союз ССР».

- Горожане уверены, что на них распространяется публичный договор, заключенный между этим профсоюзом и гарантом Конституции РФ, опубликованный в газете «Хочу в СССР-2». Люди вносят в эти профсоюзы членские взносы, думая, что их освободят от платы коммунальных услуг, но этот не так, - сообщили в «РКС-Самара».

По словам представителей компании, публичного договора, который заключается с гарантом Конституции РФ, то есть с президентом, и предусматривает бесплатные коммунальные услуги, нет. Платить за воду и канализацию все равно нужно. И суд только подтверждает эти слова. Служители Фемиды уже обязали нескольких участников профсоюза «Союз ССР» погасить перед ресурсоснабжающей компанией долги: как за коммунальные услуги, так и за судебные расходы. Сотрудники «РКС-Самара» призывают самарцев не верить организациям, именующим себя «Правительство СССР» или «Профсоюз «Союз ССР» - членство в них не освобождает от платы за «коммуналку».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре неизвестные занимались в гаражах производством поддельных автозапчастей
Расчищал пути от снега: подробности гибели мужчины под колесами поезда в Сызрани
В Зубчаниновку направили дополнительную технику для откачки воды с дорог
Знай наших: лучший лыжник НК «Роснефть» работает на КНПЗ
В Самаре банковской картой можно будет оплачивать проезд за несколько пассажиров
В Самарской области бизнес-эксперты выберут перспективные инновационные стартапы
В Самарской области мужчина возместил ущерб за чужое разбитое авто после ареста своего смартфона
В Самарской области в кузове мусоровоза нашли мертвого мужчину
Паводок 2019 в Самарской области: подтопление грозит 45 населенным пунктам
В Самаре из-за аварии на водопроводе закрыли движение по улице Ставропольской
В Сызрани микроавтобус протаранил Land Cruiser
В Тольятти сотрудники ДПС устроили погоню за пьяным водителем «десятки»
Житель Самарской области выплатил долг за «коммуналку» только после ареста кухонного гарнитура
Самарская область вошла в десятку регионов с самой высокой смертностью от ВИЧ
Две команды девушек из Самары взяли медали на чемпионате России по мини-футболу
В Сызрани пассажирский поезд сбил насмерть мужчину
В классе идет дождь: в самарской школе № 152 протекает крыша
Жителям Тольятти расскажут, как понять и полюбить классическую музыку
Потребовал заплатить за дошкольника: в Самаре водитель маршрутки высадил мать с двумя детьми
В Самаре до конца марта выберут нового ректора экономического университета
Новокуйбышевца ждет суд за кражу текилы и избиение знакомого
«Пролетели около 10 метров»: в Самаре «Лада Приора» сбила двоих пешеходов
Получил новый срок: в Тольятти заключенного колонии поймали на телефонном мошенничестве
Хотела шубу, а лишилась кольца: в Самаре мошенник ограбил пенсионерку, привлеченную низкими ценами на его товары