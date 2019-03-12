Назад в светлое будущее: самарцы вступают в профсоюз «Союз ССР» и отказываются платить за воду

СЕГОДНЯ 14:23 2019-03-12T14:27:47+03:00

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В последние годы коммунальным службам Самары стали все чаще приходить сообщения от абонентов, которые отказываются платить за воду. Свое решение люди объясняют тем, что вступили в профсоюз «Союз ССР».

- Горожане уверены, что на них распространяется публичный договор, заключенный между этим профсоюзом и гарантом Конституции РФ, опубликованный в газете «Хочу в СССР-2». Люди вносят в эти профсоюзы членские взносы, думая, что их освободят от платы коммунальных услуг, но этот не так, - сообщили в «РКС-Самара».

По словам представителей компании, публичного договора, который заключается с гарантом Конституции РФ, то есть с президентом, и предусматривает бесплатные коммунальные услуги, нет. Платить за воду и канализацию все равно нужно. И суд только подтверждает эти слова. Служители Фемиды уже обязали нескольких участников профсоюза «Союз ССР» погасить перед ресурсоснабжающей компанией долги: как за коммунальные услуги, так и за судебные расходы. Сотрудники «РКС-Самара» призывают самарцев не верить организациям, именующим себя «Правительство СССР» или «Профсоюз «Союз ССР» - членство в них не освобождает от платы за «коммуналку».

ИСТОЧНИК KP.RU