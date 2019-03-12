2019-03-12T21:32:17+03:00
Общество

Крыша смята, стекла выбиты: на Безымянке глыба льда рухнула на «Ладу Приору»

К счастью, ЧП обошлось без пострадавших
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Самара LifeФото: Самара LifeФото: vk.com
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В Самаре появилась новая жертва падения снега с крыши. На этот раз глыба льда сильно огорчила владельца автомобиля «Лада Приора», который неосмотрительно оставил его под стенами одного из магазинов на Безымянке. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

- В этом году сосульки и глыбы прямо-таки атакуют на каждом шагу. Иногда вот видишь, что над тобой висит снежная глыба, а пройти совсем негде. Приходится рисковать. Машину, конечно, жалко, но хорошо, что лед упал не на прохожих, - говорят горожане.

Глыба льда пробила легковушке лобовое стекло Фото: vk.com

Глыба льда пробила легковушке лобовое стеклоФото: vk.com

После падения глыбы льда на крыше машины осталась внушительная вмятина. Кроме того, у нее вылетело заднее стекло и частично разбилось лобовое. К счастью, на момент падения в салоне легковушки никого не было — никто не пострадал. Отметим, что это ЧП вполне можно было избежать, если бы управляющая компания вовремя расчищала крышу от снега, а автомобилист не припарковал бы свою машину на тротуаре прямо под стенами дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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