Берут от 30 до 60 тысяч рублей: в Самаре коммерсанты организовали продажу временной прописки для первоклашек

СЕГОДНЯ 09:52 2019-03-13T09:52:35+03:00

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В Самаре участились случаи не совсем легального зачисления детей в первые классы школ. Родители первоклашек идут на всякие ухищрения, чтобы их чада попали в нужное им учебное заведение, даже если они не живут рядом с ним. Для этого самарцы временно регистрируют детей в ближайших к школе домах. Из-за чего зачастую страдают местные дети.

- В 2019 году 14% будущих первоклассников имели временную регистрацию. Участились случаи, когда эта временная прописка истекала почти сразу, через месяц после зачисления в школу, - рассказали представители департамента образования на заседании в Самарской губдуме.

Отметим, что сейчас в Самаре активно действуют коммерсанты, которые предлагают временную регистрацию в домах, прикрепленных к определенной школе. Они размещают объявления на фасадах домов и в интернете. За свои услуги они запрашивают от 30 до 60 тысяч рублей. К слову, бывали случаи, когда в одной квартире были временно прописаны от 3 до 5 детей, которые не имели родственных связей с владельцами жилищ. Кроме того, некоторые родители предоставляют подложные справки о регистрации. По всем этим фактам были заведены уголовные дела. Как отмечают депутаты, даже в таких случаях ребенка, согласно закону, отчислить из школы нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU