Появилось видео ликвидации боевика, готовившего теракт в Самарской области

СЕГОДНЯ 10:23 2019-03-13T10:28:51+03:00

Вооруженного мужчину задержали в селе Екатериновка Безенчукского района, в доме нашли боеприпасы и оружие

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Появилась видеозапись боевой операции по ликвидации боевика, готовившего террористическую атаку. Вооруженного мужчину в селе Екатериновка Безенчукского района застрелили при попытке сопротивления. Он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и кинул в них гранатой.

- Мужчина был сторонником одной из международных террористических организаций, поддерживал связь с бандитами за рубежом, и имел намерения совершить подрыв самодельного взрывного устройства в месте массового пребывания людей, - рассказали в оперативном штабе НАК.

Личность бандита предварительно установили. В доме, где он скрывался, нашли оружие и боеприпасы. Также оперативники нашли и то самое самодельное взрывное устройство, которое собрался активировать террорист.

В результате операции потерь среди боевого состава нет, мирное население не пострадало. Сейчас органы безопасности выясняют, были ли у преступника сообщники.

Отстреливался и бросал гранаты: в Самарской области уничтожили готовившего теракт боевика

По данным правоохранителей, мужчина был сторонником международной террористической организации (подробности)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/696832" frameborder="0"></iframe> Появилось видео ликвидации террориста в Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU