Появилось видео ликвидации боевика, готовившего теракт в Самарской области
Появилась видеозапись боевой операции по ликвидации боевика, готовившего террористическую атаку. Вооруженного мужчину в селе Екатериновка Безенчукского района застрелили при попытке сопротивления. Он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и кинул в них гранатой.
- Мужчина был сторонником одной из международных террористических организаций, поддерживал связь с бандитами за рубежом, и имел намерения совершить подрыв самодельного взрывного устройства в месте массового пребывания людей, - рассказали в оперативном штабе НАК.
Личность бандита предварительно установили. В доме, где он скрывался, нашли оружие и боеприпасы. Также оперативники нашли и то самое самодельное взрывное устройство, которое собрался активировать террорист.
В результате операции потерь среди боевого состава нет, мирное население не пострадало. Сейчас органы безопасности выясняют, были ли у преступника сообщники.
Отстреливался и бросал гранаты: в Самарской области уничтожили готовившего теракт боевика
По данным правоохранителей, мужчина был сторонником международной террористической организации (подробности)
Появилось видео ликвидации террориста в Самарской области.
ИСТОЧНИК KP.RU