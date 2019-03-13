В Самаре залатают ямы на путепроводе на улице Земеца

СЕГОДНЯ 12:20 2019-03-13T12:20:37+03:00

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В Самаре вместе со снегом растаял асфальт на еще одной дороге. Речь идет о путепроводе на улице Земеца и подъездах к нему. Теперь вся проезжая часть там усеяна ямами.

- Можно что-нибудь сделать с мостом на улице Земеца? Ну невозможно же совсем ездить! Пробки адовые - даже в самые лютые снегопады такого не было, - негодуют горожане в Твиттере.

После обращения жителей первый заместитель главы Самары Владимир Василенко пообещал, что выбоины залатают в самое ближайшее время. Он поручил департаменту городского хозяйства и экологии, а также МП «Благоустройство» привести на улице Земеца аварийно-ямочный ремонт литым асфальтом до следующего понедельника, 18 марта. Представители муниципального предприятия уже отчитались, что с 12 марта рабочие начали ремонт проезжей части в ночную смену.

ИСТОЧНИК KP.RU