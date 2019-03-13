В Самарской области выпал снег с блохами

СЕГОДНЯ 13:13 2019-03-13T13:13:09+03:00

Осадки с живыми насекомыми выпали в Сызранском районе около военного городка Фото: Скриншот с видео

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Жители Сызранского района стали свидетелями необычного явления. Там во вторник, 12 марта, в поселке Балашейка выпал снег с блохами.

- Осадки с живыми насекомыми выпали на улицах в районе военного городка и около военной базы, - передает КТВ-Луч слова местных жителей.

Отметим, что это уже далеко не первый случай выпадения осадков с насекомыми. За последние несколько лет «снежные блохи», так их прозвали сами жители, падали с неба в Якутии и в Тульской области. Насколько известно, эти насекомые называются глетчерной блохой. Они относятся к семейству ногохвостов и отряду щетинохвостов. Они чувствуют себя комфортно при температуре от -10 до +10 градусов. Опасности для людей и домашних животных эти блохи не представляют.

Жители Сызранского района нашли блох в снегу .

ИСТОЧНИК KP.RU