2019-03-14T09:47:34+03:00
Происшествия

В Самаре ВАЗ влетел в дерево после столкновения с Volkswagen

На месте ДТП работали медики и сотрудники МЧС
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ДТП СамараФото: ДТП СамараФото: vk.com
Изменить размер текста:

Утром в четверг, 14 марта, в Ленинском районе Самары произошло серьезное ДТП. Там на улице Арцыбушевской в районе дома № 152 столкнулись Volkswagen Polo и ВАЗ-2114. Об этом очевидцы сообщают в группе "ДТП Самара".

Обстоятельства аварии пока не известны, но ее последствия довольно серьезные. Судя по фотографиям в соцсетях, иномарка ударила отечественную легковушку в заднюю часть. После этого ВАЗ вылетел с дороги и врезался в дерево. Также он немного задел стену дома. Обе машины получили серьезные механические повреждения.

На месте ДТП работали сотрудники МЧС и медики скорой помощи. Информации о пострадавших и степени тяжести их травм пока нет. Выяснить все детали ДТП предстоит полицейским.

Отечественная легковушка протаранила дерево и задела дом Фото: vk.com

Отечественная легковушка протаранила дерево и задела домФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Власти решили узнать, нужен ли самарцам скоростной поезд до Тольятти
В Самаре светофорам на Масленникова - Подшипниковая добавят допсекции
Земфира, Монеточка, Шнур и Oxxxymiron: в Тольятти прочтут лекцию о музыке и поэзии
Налоговая в Самаре напоминает горожанам, что с 4 февраля изменился Единый казначейский счет УФК
Из Самары хотят открыть прямые авиарейсы до Парижа
Житель Борского обматерил завхоза больницы за просьбу убрать личное авто со служебной стоянки
В Самарской области убившего кабана браконьера вычислили по следам от лыж
«Крылья Советов» признали самым неточным клубом Европы
Пропавшая в Самаре 15-летняя девушка благополучно нашлась
Самарцам рассказали, почему за вывоз мусора приходят некорректные квитанции и что с ними делать
Он был зажат между валом снега и вагоном: в Самарской области на рабочем месте погиб составитель поездов
Почему о них вспоминают только 9 мая: самарцы создали петицию и требуют директора УК извиниться перед ветераном Великой Отечественной войны
Самара попала в рейтинг городов с самым плохим школьным образованием
Самарская область в ожидании большой воды: в зоне подтопления могут оказаться 45 населенных пунктов
«Огонь мог переброситься на соседние строения»: в Самаре пожарные отстояли дома в частном секторе
В Самаре начали взламывать лед на реках
В Самаре руководители компании, занимающейся грузоперевозками, присвоили себе зарплату своих подчиненных
Самарская и Оренбургская области договорились об обмене опытом
В Самаре мужчина поздно ночью поджег два подъезда в доме на Владимирской
В Самарской области нашли опасные «целлофановые города»
Самара получит участок бывшей базы «Экономист» под строительство новой школы
Без воды жители не останутся: в Тольятти устраняют крупную аварию на водоводе
В Самарской области ввели карантин по бешенству животных