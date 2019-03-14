В Самаре ВАЗ влетел в дерево после столкновения с Volkswagen

СЕГОДНЯ 09:46 2019-03-14T09:47:34+03:00

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Утром в четверг, 14 марта, в Ленинском районе Самары произошло серьезное ДТП. Там на улице Арцыбушевской в районе дома № 152 столкнулись Volkswagen Polo и ВАЗ-2114. Об этом очевидцы сообщают в группе "ДТП Самара".

Обстоятельства аварии пока не известны, но ее последствия довольно серьезные. Судя по фотографиям в соцсетях, иномарка ударила отечественную легковушку в заднюю часть. После этого ВАЗ вылетел с дороги и врезался в дерево. Также он немного задел стену дома. Обе машины получили серьезные механические повреждения.

На месте ДТП работали сотрудники МЧС и медики скорой помощи. Информации о пострадавших и степени тяжести их травм пока нет. Выяснить все детали ДТП предстоит полицейским.

Отечественная легковушка протаранила дерево и задела домФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU