Власти решили узнать, нужен ли самарцам скоростной поезд до Тольятти

СЕГОДНЯ 10:27 2019-03-14T10:27:16+03:00

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В Самарской области вовсю идет подготовка к запуску скоростного железнодорожного сообщения между Самарой и Тольятти. В рамках этого проекта планируется обустроить транспортно-пересадочный узел «Южное» на пересечении Южного и Хрящевского шоссе. Для того, чтобы понять, насколько востребованным будет новый маршрут, власти запустили опрос среди жителей. Мнением людей интересуются в электричках.

- В электричке Самара - Жигулевское море раздают анкеты по изучению мнения насчет будущего экспресса Самара - Тольятти. Интересуются, будем ли мы ездить на новом поезде, как часто, в какое время и какая стоимость билетов для нас наиболее оптимальна, - рассказывают в соцсетях жители региона.

Предполагается, что время в пути от Самары до Тольятти составит чуть более одного часа, а от Жигулевского моря до ТПУ «Южное» можно будет доехать за 16 минут. Сейчас проект запуска нового скоростного маршрута находится на этапе технико-экономического обоснования. Предполагается, что он будет реализован за счет федерального и регионального бюджетов, средств РЖД и частных инвесторов.

ИСТОЧНИК KP.RU