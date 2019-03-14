Арбитраж в Москве подтвердил законность решения ФАС по делу о картельном сговоре «Самаратрансстроя» и ООО «С.И.Т.И.»

СЕГОДНЯ 13:58 2019-03-14T13:58:04+03:00

Нарушения нашли при проведении торгов на ремонт дорог в Самарской и Ульяновской областях

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Арбитражный суд Москвы признал законным и обоснованным решение ФАС России по делу в отношении ООО «Самаратрансстрой» и ООО «С.И.Т.И.». Эти компании признали виновными в заключении антиконкурентного соглашения, чтобы поддержать цены на торгах. Оба ООО реализовали соглашение в четырех аукционах на общую сумму больше 1,7 миллиарда рублей.

Помимо этого, «Самаратрансстрой» и ООО «Ульяновсктрансстрой» тоже заключили картельное соглашение, которое привело к поддержанию цен на торгах. Реализовали соглашение в девяти аукционах на общую сумму больше 2,5 миллиарда рублей.

Оба картельных сговора раскрыли ОНФ и ФАС.

- Нарушения выявлены на торгах по выполнению общестроительных работ по ремонту автомобильных дорог в Самарской и Ульяновской областях, - объяснили в ФАС России. – Решения и материалы переданы в правоохранительные органы.

По словам члена ОНФ, координатора проекта «За честные закупки» Вадима Нуждина, компаниям грозят штрафы от 400 млн до 2 млрд рублей.

- Штрафы могут быть в размере от 400 млн до 2 млрд рублей. Эти цифры - показатель работы общественников и ФАС, показатель того, что мы на верном пути. Активисты ОНФ очередной раз подтвердили, что они не просто контролеры, а общественные эксперты. Странно только то, что материалы дела о картельном сговоре находятся в полиции около полугода, а никакого вразумительного решения еще нет, - прокомментировал ситуацию корреспонденту «КП-Самара» Вадим Нуждин.

ИСТОЧНИК KP.RU