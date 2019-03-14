Катались на коньках и ездили в Москву: стало известно, чем занимались жители Самары этой зимой

СЕГОДНЯ 14:06 2019-03-14T14:06:00+03:00

Специалисты МТС проанализировали трафик с мобильных устройств и рассказали, где чаще всего можно было встретить самарцев со смартфонами в зимнее время

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Чем самарцы занимались этой зимой? В компании МТС проанализировали обезличенный мобильник трафик и рассказали о жителях города много интересного. Например, этой зимой самарцев со смартфонами чаще всего можно было встретить в выходные в парках и лругих местах, где были проложены лыжни и залиты катки. Трафик вырастал по сравнению с будними днями на 30%.

- А еще горожанам пришлось постоять в пробках. Рекордные десять баллов, не раз сковывавшие самарские улицы этой зимой, сказались на росте потребления мобильного интернета самарскими абонентами МТС. Самыми «трафикогенерящими» участками самарских улиц стали отрезок Московского шоссе в районе кольца Авроры, участок Ново-Садовой от Ракеты до Масленникова и перекресток Ново-Садовой и Советской Армии. Здесь голосовой трафик возрастал более чем вдвое. Дольше всего в пробках стояли 27 декабря, 25 января и 21 февраля, - рассказали в МТС.

Также горожане за зиму посмотрели около 400 часов видео со смартфонов и планшетов. В декабре и январе горожане часто ездили в Москву, а на новогодних каникулах Москва наряду с Сочи стала самым популярным направлением для самарских абонентов МТС.

Также жители Самары с симкой МТС в смартфоне пользовались бесконтактной оплатой, ведь банковские карты стали принимать в общественном транспорте. В январе и феврале рост спроса на смартфоны с поддержкой технологии бесконтактной оплаты в самарской рознице МТС составил около 25 процентов, причем чаще всего покупатели останавливали свой выбор на аппаратах линейки Honor стоимостью до 20 тысяч рублей.

А еще горожане интересовались изучением как минимум одного иностранного языка. «Прокачка» лингвистических навыков – одно из самых популярных новогодних обещаний, поэтому в январе самарцы скачивали приложения для изучения языков в 3,5 раза чаще, чем в декабре. В феврале к изучающим языки добавились старшеклассники, собирающиеся сдавать ЕГЭ по английскому – количество самарских школьников, зарегистрировавшихся в онлайн-сервисе МТС по подготовке к ЕГЭ Smart University, возросло в последнем зимнем месяце в 4 раза по сравнению с январем.

ИСТОЧНИК KP.RU