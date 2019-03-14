В Тольятти судью заподозрили в получении крупной взятки

СЕГОДНЯ 14:30 2019-03-14T14:53:12+03:00

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В четверг, 14 марта, появилась информация о том, что в Самарской области по подозрению в коррупционном преступлении сотрудниками ФСБ был задержан судья. Речь идет об Иване Ежове, который работает в Автозаводском районном суде Тольятти.

- Вчера, 13 марта, поздно вечером с поличным при получении взятки задержан федеральный судья Иван Ежов. За вынесение решения он требовал 1,1 млн рублей, но был взят с первым траншем в 550 тысяч рублей. Санкцию на оперативно-разыскные мероприятия дал областной суд, - сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в своем Твиттере.

Между тем в прокуратуре Автограда информацию о задержании Ивана Ежова "Комсомольской правде - Самара" не подтвердили. В настоящее время подробности происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU