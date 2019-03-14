В Самарской области грузовик сбил насмерть перебегавшую дорогу женщину
В среду, 13 марта, около 20:30 на трассе "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" в Пестравском районе произошло смертельное ДТП. Там под колесами большегруза погибла молодая женщина.
- 57-летний водитель грузовика Volvo, двигаясь со стороны Самары в направлении Саратова, сбил женщину в возрасте 30-35 лет, которая перебегала дорогу справа налево по ходу его движения, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
В результате случившегося женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте ДТП до приезда медиков скорой помощи. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также личность погибшей. Проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU