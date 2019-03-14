В Самарской области грузовик сбил насмерть перебегавшую дорогу женщину

СЕГОДНЯ 14:41 2019-03-14T14:41:17+03:00

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В среду, 13 марта, около 20:30 на трассе "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" в Пестравском районе произошло смертельное ДТП. Там под колесами большегруза погибла молодая женщина.

- 57-летний водитель грузовика Volvo, двигаясь со стороны Самары в направлении Саратова, сбил женщину в возрасте 30-35 лет, которая перебегала дорогу справа налево по ходу его движения, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте ДТП до приезда медиков скорой помощи. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также личность погибшей. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU