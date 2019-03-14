В Крутых Ключах произошло массовое ДТП с участием легковушек и автобусов

СЕГОДНЯ 16:47 2019-03-14T16:47:44+03:00

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Утром в четверг, 14 марта, в микрорайоне Крутые Ключи, который находится в Красноглинском районе Самары, произошло массовое ДТП. Там столкнулись несколько легковушек, автобусы и большегруз.

По предварительным данным, авария произошла около 11 часов в районе торгового центра "Мега". Судя по видео, которое очевидцы опубликовали в соцсетях, участниками стали маршрутка Hyundai № 295, автобус ПАЗ № 268, Toyota, "Лада Приора", "Лада Калина", Nissan, фура и KIA.

На месте ДТП работали сотрудники ГУ МЧС по Самарской области. По данным ведомства, там произошли три аварии: столкновение автобуса и трех легковушек, столкновение двух автобусов и столкновение маршрутки с двумя легковушками. В настоящее время подробности случившегося устанавливаются. Информации о пострадавших нет.

Массовое ДТП возле ТЦ "Мега" в Самаре 14.03.2019.

ИСТОЧНИК KP.RU