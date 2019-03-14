Все деньги коммерческому перевозчику: ради 210 маршрутки хотят убрать 19 муниципальных автобусов

СЕГОДНЯ 18:58 2019-03-14T18:58:28+03:00

Пока что департамент транспорта не может даже расторгнуть договор с ООО Рейс, который обслуживал этот маршрут раньше

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Департамент транспорта услышал жителей Красноглинского района и готов вернуть им такие необходимые маршрутки №210. Но это обойдется достаточно дорого. Все дело в том, что ни один коммерческий перевозчик не будет работать себе в убыток. А значит, муниципальные автобусы придется убирать. Сегодня на совещании с инициативной группой в Дептрансе специалисты ведомства озвучили планы: с маршрута №1 уберут восемь машин, их останется 12, а по маршруту №51 будет ездить всего одна машина, а не 12 как сейчас.

-Уже делают техзадание на маршрутки "210. Сейчас необходимо расторгнуть договор с ООО "Рейс". Пока что они на запросы не отвечают. Затем мы объявим торги и будем искать перевозчика. "Самараавтогаз" 210 маршрут брать не будет, так как у организации не хватает водителей, - объяснили в департаменте.

Стоит сказать, что радостная новость при ближайшем рассмотрении становится не такой уж и хорошей. Сколько будут стоить маршрутки - неизвестно, но льгот на них точно не будет. Сейчас по этому маршруту можно ездить с пересадкой. С использованием транспортной карты эта поездка обходится не так уж дорого. В маршрутных автобусах коммерческого перевозчика цена будет не ниже 30 рублей, а то и больше.

ИСТОЧНИК KP.RU