2019-03-14T19:15:03+03:00
Общество

Паводок 2019 в Самарской области: лед на реках будет вскрываться с 26 марта по 10 апреля

Сейчас толщина льда в среднем составляет от 19 до 47 сантиметров
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Ждем весеннего половодья в СамареЖдем весеннего половодья в СамареФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области обсудили подготовку к паводку 2019. Руководитель "Приволжского УГМС Айдар Мингазов поделился прогнозами и данными о состоянии льда на реках области. По его словам сейчас запас воды в снеге 126-212% от нормы, это выше, чем в прошлом году. По области высота снежного покрова в среднем 48 сантиметров, это выше нормы.

- Сейчас толщина льда колеблется от 19 до 47 сантиметров. Мы ожидаем вскрытия льда на реках с 26 марта по 10 апреля. Подтопить может 21 районов области, - рассказал Айдар Мингазов.

Еще один важный показатель - запас воды в Куйбышевском водохранилище. Уже сейчас он составляет 19,1 кубокилометр. В прошлом году было гораздо меньше. Уровень воды у Тольятти и Самары сейчас ниже, чем в прошлом году. По мнению синоптиков, Саратовское водохранилище очистится ото льда во второй декаде апреля, Куйбышевское - в третьей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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