В Тольятти родителям разрешили не платить за средства гигиены в детском саду в те дни, когда ребенок туда не ходит

СЕГОДНЯ 21:30 2019-03-14T21:30:46+03:00

Если ребенок не в детском саду, то и платить не нужно

Ранее родители возмутились повышением стоимости платы за день в детском саду до 17 рублей. Причем деньги требовали платить даже в том случае, если ребенок болеет.

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Глава города Тольятти Сергей Анташев сообщил о том, что принято решение не брать с родителей деньги за те дни, когда ребенок не посещает детский сад в связи с болезнью или другими причинами. Постановление уже проходит согласование и его действие будет распространяться на договоры между родителями и детскими садами, заключенными с 27 февраля 2019 года. Согласно этому документу родители будут платить только за те дни, когда ребенок фактически присутствует в детсаде. Речь идет о средствах на приобретение расходных материалов (мыла, туалетной бумаги и т.д.).

- Постановление проходит согласование и в ближайшее время будет подписано. Считаю такой подход наиболее справедливым и взвешенным, - отметил Сергей Анташев.

Напомним, в феврале стало известно о повышении платы за содержание ребенка в детском саду. 17 рублей должны платить родители на приобретение туалетной бумаги, моющих средств и прочих необходимых предметов. Родителей сумма возмутила, они посчитали, что в месяц это получается 357 рублей. Родители выходили на пикеты, писали гневные письма. В итоге состоялся круглый стол, на котором глава города озвучил свои предложения. Он также отметил, что мэрия долго сдерживала рост цен, но дальше это делать невозможно.

- Мы более половины бюджета города расходуем на социальные нужды тольяттинцев. Нужно искать новые источники на финансирование дополнительных социально значимых расходов, - отметил глава Тольятти.

Также руководителям детских учреждений поручили не допускать сбора дополнительных средств родителям. О таких фактах просят сообщать сразу в департамент образования Тольятти.

Напомним, что также родителям приходится платить за питание ребенка - это еще около 120 рублей. Эти деньги тоже платятся только за те дни, которые ребенок ходит в детсад. Как отметили в мэрии Тольятти, 17 рублей в день - это не новые сборы, а те же самые средства, которые раньше закладывались в плату за присмотр и уход. Просто их вынесли отдельной строкой.

ИСТОЧНИК KP.RU