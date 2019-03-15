Далеко не уехал: В Самаре поймали серийного угонщика "Газелей"
Самарских полицейских поблагодарили за то, что они быстро нашли угонщика, который украл газель в Москве. Как выяснилось, противоправной деятельностью занимался 41-летний уроженец Баку. Сам он проживал в Октябрьске, в Самарской области. Мужчина уже был судим за кражи, угоны, вымогательство.
- Злоумышленника задержали по горячим следам в ночь с 8 на 9 февраля на кольце автотранспортной развязки в микрорайоне Крутые Ключи в Самаре, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.
Похищенную газель вернули хозяину, который прислал эмоциональное, полное благодарности письмо в адрес полицейских. А воришку подозревают в угоне еще двух газелей в Советском и Октябрьском районах.
ИСТОЧНИК KP.RU