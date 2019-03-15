2019-03-15T11:16:28+03:00
Общество

В Самаре улицу Ново-Садовую перекроют в районе Постникова оврага

Ограничения связаны с работами на водоводе
Анастасия ФИЛАТОВА
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Движение по Ново-Садовой частично перекроют с 21:00 15 мартаДвижение по Ново-Садовой частично перекроют с 21:00 15 мартаФото: Альберт ДЗЕНЬ
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Вечером в пятницу, 15 марта, в Самаре перекроют проезд по улице Ново-Садовой. Движение ограничат в районе Постникова оврага по направлению «в город», а также на одной полосе по направлению «из города».

- Проезд будет закрыт с 21:00 из-за проведения сотрудниками Самарских коммунальных систем аварийно-восстановительных работ на водоводе. Запрет на движение будет действовать до окончания ремонта, - сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Отметим, что общественный транспорт и спецмашины по направлению «в город» будут курсировать через боковой проезд. Самарцев просят заранее планировать маршруты объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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