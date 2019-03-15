В Самаре улицу Ново-Садовую перекроют в районе Постникова оврага
Вечером в пятницу, 15 марта, в Самаре перекроют проезд по улице Ново-Садовой. Движение ограничат в районе Постникова оврага по направлению «в город», а также на одной полосе по направлению «из города».
- Проезд будет закрыт с 21:00 из-за проведения сотрудниками Самарских коммунальных систем аварийно-восстановительных работ на водоводе. Запрет на движение будет действовать до окончания ремонта, - сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
Отметим, что общественный транспорт и спецмашины по направлению «в город» будут курсировать через боковой проезд. Самарцев просят заранее планировать маршруты объезда.
ИСТОЧНИК KP.RU