В Самаре улицу Ново-Садовую перекроют в районе Постникова оврага

СЕГОДНЯ 11:15 2019-03-15T11:16:28+03:00

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Вечером в пятницу, 15 марта, в Самаре перекроют проезд по улице Ново-Садовой. Движение ограничат в районе Постникова оврага по направлению «в город», а также на одной полосе по направлению «из города».

- Проезд будет закрыт с 21:00 из-за проведения сотрудниками Самарских коммунальных систем аварийно-восстановительных работ на водоводе. Запрет на движение будет действовать до окончания ремонта, - сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Отметим, что общественный транспорт и спецмашины по направлению «в город» будут курсировать через боковой проезд. Самарцев просят заранее планировать маршруты объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU