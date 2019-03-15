2019-03-15T15:28:03+03:00
Общество

В Самарской области археологи нашли захоронения и артефакты 2 тысячелетия до нашей эры

Интересные исторические находки ученые обнаружили в Кинельском районе
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: УГООКН Самарской областиФото: УГООКН Самарской области
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В 2018 году самарские археологи проводили раскопки Кинельском районе. Работы велись на курганном могильнике Красносамарский IV. Там ученые нашли артефакты, которые датируются первой четвертью II тысячелетия до нашей эры. На днях они показали, что именно нашил при раскопках.

- Археологи раскопали три кургана из состава могильника. Они изучили 87 погребений, 86 из которых относятся к срубной культуре эпохи бронзы. В то время людей хоронили в скорченном положении преимущественно на левом боку головой в северо-восточном направлении. Еще одно захоронение относится к раннему железному веку. В данном периоде людей хоронили в вытянутом положении. Их укладывали на спину головой на запад, а руки располагали вдоль туловища, - рассказали в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.

В местах захоронений археологи обнаружили и погребальный инвентарь: лепные глиняные сосуды, орудия из кости и камня, украшения из бронзы, кости животных - остатки напутственной пищи, нож из бронзы, а также каменную булаву.

Археологи нашли в курганах украшения и глиняные сосуды из эпохи бронзы

Археологи нашли в курганах украшения и глиняные сосуды из эпохи бронзы

ИСТОЧНИК KP.RU

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