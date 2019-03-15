2019-03-15T16:23:43+03:00
Общество

Избавление от заторов: на трассе М-5 в районе Жигулевска построят путепровод через железную дорогу

Возведение нового дорожного объекта стартует в 2019 году
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ФКУ "Поволжуправтодор"Фото: ФКУ "Поволжуправтодор"
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В Самарской области на 960 км трассы М-5 «Урал» построят путепровод через железную дорогу. Работы стартуют уже в этом году в районе Жигулевска.

- Проектом предусмотрено строительство путепровода с раздельными пролетными строениями под каждое направление движения. Протяженность эстакады составит 405 погонных метров. Возведение этого объекта позволит решить проблему с заторами, которая обостряется во время дачного сезона, - сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Проект нового путепровода на трассе М-5

Проект нового путепровода на трассе М-5

Для того, чтобы движение по трассе было бесперебойным, в районе села Александровка планируется построить освещенный подземный пешеходный тоннель. Его протяженность составит 71 погонный метр. Кроме того, в жилой зоне вдоль дороги установят шумозащитные экраны.

К концу 2021 года общая ширина проезжей части на участке трассы М-5 с 958 по 961 км составит 15 метров. Там будут предусмотрены 5-метровая разделительная полоса, барьерное ограждение, а также освещение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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