2019-03-15T17:35:29+03:00
Общество

С ТЦ "Орбита" рухнула глыба льда и перегородила дорогу во дворе жилого дома

Какое-то время местные жители с трудом перебирались по ледяным завалам, но власти быстро отреагировали
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В четверг, 14 марта, во дворе дома по адресу Димитрова, 9 появились горы льда и снега. Они перегородили дорогу, и утром 15 марта люди с трудом преодолевали эти завалы. Труднее всего пришлось пожилым местным жителям. Видео того, как бабушка пытается преодолеть этот путь, появилось в социальных сетях.

- Улица Димитрова, 9! Я просто в шоке. Вам самим не стыдно за такое? Только и показывают, что мэр был там-то провел инспекцию, все хорошо, чисто! А может по проблемным местам типа этого пройтись? Почитайте комментарии жителей! - написал очевидец происходящего в Twitter.

В посте мужчина отметил администрацию города, приемную губернатора, а также лично мэра Самары Елену Лапушкину и главу региона Дмитрия Азарова.

Власти быстро отреагировали. В диалог включился глава Кировского района Игорь Рудаков.

- Это внутренняя часть двора, совмещённая с ТЦ Орбита. Произошел сход снега с помещений ТЦ. Ранее материалы были рассмотрены. На сегодня проходы расчищены силами подрядчика, - написал Рудаков.

По его словам, весь снег уже убрали. Затраты на расчистку двора обещают возложить на ТЦ "Орбита".

В Самаре на улице Димитрова сошедший с крыши ТЦ снег перегородил дороги во дворе. Улица Димитрова, 9! Я просто в шоке. Вам самим не стыдно за такое? Только и показывают, что мэр был там-то провел инспекцию, все хорошо, чисто! А может по проблемным местам типа этого пройтись? Почитайте комментарии жителей! @D_Azaroff @E_Lapushkina @SamMobilePriem @samara_in https://t.co/zhd2JUuV0A

ИСТОЧНИК KP.RU

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