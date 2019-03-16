2019-03-16T11:31:52+03:00
Происшествия

В Отрадном задержали 27-летнего убийцу, расправившегося с соседом

Из-за чего именно случился конфликт между мужчинами, имеющими судимость, пока неясно
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Этим ножом был убит мужчина в ОтрадномЭтим ножом был убит мужчина в Отрадном
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В Отрадном полицейские задержали 27-летнего убийцу, который расправился со своим соседом. О ЧП в полицию сообщили жители дома по ул. Сабирзянова, которые обнаружили труп около входа в подвал. Оперативники прибыли на место и выяснили, что мужчину, проживавшего в этом доме, били ножом: на теле были колото-резаные раны, а на одежде запеклась кровь.

- В полиции выяснили, что погибший - ранее судимый 31-летний мужчина. жил в этом доме. Вскоре нашли и самого убийцу - 27-летнего молодого человека, он нигде не работал и также ранее был судим. Жил он в том же доме, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Сейчас ведется расследование дела, возбуждено уголовное дело, улики и доказательства собраны. Мужчине грозит наказание за убийство - это лишение свободы на срок до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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