В Самаре на Краснодонской встретились четыре легковушки
Автомобили не поделили перекресток
Четыре машины столкнулись на Безымянке
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В Самаре странная авария случилась на перекрестке улиц Юных Пионеров и улицы Краснодонской, неподалеку от магазина Пятерочка. Здесь столкнулись четыре легковые машины. Почему они не поделили перекресток, непонятно.
- Машины столкнулись прямо на Краснодонской, одна машина ехала со стороны Ставропольской, вторая - поворачивала с Юных Пионеров. Возможно, водители замечтались, - предполагают очевидцы.
Авария случилась днем, водителям пришлось постоять, ожидая полицию. Пострадавших в аварии нет, машины тоже пострадали не сильно.
ИСТОЧНИК KP.RU