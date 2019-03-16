2019-03-16T15:44:56+03:00
Происшествия

В Самаре на Краснодонской встретились четыре легковушки

Автомобили не поделили перекресток
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Четыре машины столкнулись на БезымянкеЧетыре машины столкнулись на Безымянке
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В Самаре странная авария случилась на перекрестке улиц Юных Пионеров и улицы Краснодонской, неподалеку от магазина Пятерочка. Здесь столкнулись четыре легковые машины. Почему они не поделили перекресток, непонятно.

- Машины столкнулись прямо на Краснодонской, одна машина ехала со стороны Ставропольской, вторая - поворачивала с Юных Пионеров. Возможно, водители замечтались, - предполагают очевидцы.

Авария случилась днем, водителям пришлось постоять, ожидая полицию. Пострадавших в аварии нет, машины тоже пострадали не сильно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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