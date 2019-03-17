В Тольятти 20-летний парень украл из магазина два миксера в подарок возлюбленной

СЕГОДНЯ 11:55 2019-03-17T11:55:42+03:00

Один из электроприборов «неудачливый Ромео» выронил по дороге, со вторым попался

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20-летний житель Тольятти может попасть в тюрьму из-за любви. На днях парень решил сделать подарок возлюбленной, только денег у него не было. Тогда молодой человек решился на грабеж.

Он попытался ограбить магазин электроники в одном из торговых центров Тольятти, расположенного на улице Матросова в Комсомольском районе города.

Он схватил два миксера и поспешил сбежать. Сотрудник магазина сразу вызвал полицию. Пытаясь скрыться от преследования, вор не смог сохранить всю свою добычу и по дороге выронил один из украденных миксеров.

А в скором времени по горячим следам преступника задержали полицейские. Оба миксера были возвращены в магазин. Парень рассказал, что пошел на кражу только ради того, чтобы порадовать подарком возлюбленную.

По данным полицейских, ранее он в поле зрение сотрудников правоохранительных органов не попадался. Но теперь «неудачливому Ромэо» грозит до четырех лет тюрьмы. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU