2019-03-18T11:37:38+03:00
Общество

Президент Грушинского клуба Борис Кейльман попал в реанимацию после того, как его предложили лишить полномочий

По словам его дочери Марии, к этому привели интриги внутри организации
Вера ЦЫГАНКОВА
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Борис Кейльман находится в больнице в тяжелом состоянииБорис Кейльман находится в больнице в тяжелом состоянииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Президент клуба авторской песни им. Валерия Грушина 77-летний Борис Кейльман попал в реанимацию. Это произошло в пятницу 15 марта. Врачи диагностировали у него инфаркт. Информацию подтвердила дочь Бориса Кейльмана Мария.

- На заседании у отца остановилось сердце. Это было ужасно. Заседание даже не остановили. Врачи приехали вовремя, но сейчас он находится тяжелом состоянии, - рассказала Мария Кейльман корреспонденту "КП-Самара".

По словам Марии Кейльман, ее отца хотят сместить с должности президента клуба им. Валерия Грушина и забрать у него возможность контролировать организацию Грушинского фестиваля.

- Клуб разделился на два лагеря. Фактический идет рейдерский захват клуба и Грушинского фестиваля. На том заседании голосовали за принятие устава, полностью лишающего Бориса Рафаиловича полномочий президента Грушинского клуба. Его подвели его же друзья, вице-президент клуба Ирина Зверева и Сергей Ильин, - поделилась Кейльман.

Она отметила, что решение по уставу принято не было. Пока факта снятия Бориса Кейльмана с поста президента нет. Итоговое решение должно быть принято на ближайшем собрании организации. Оно состоится в апреле этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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