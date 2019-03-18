В Самаре проведут масштабную реновацию музея П.В. Алабина

СЕГОДНЯ 11:20 2019-03-18T11:20:06+03:00

Реконструкция музея может начаться уже в конце 2019 года Фото: Архив "КП"

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Музей имени П.В. Алабина в Самаре ждет большая реконструкция. Сделать ее планируется в рамках национального проекта «Культура». Если заявка региона будет одобрена, то работы начнутся в конце 2019 года. Об этом сообщает министерство культуры Самарской области.

- Нам нужна масштабная реновация. В первую очередь будет сделан капитальный ремонт. Также будут расширены музейные пространства, приведено в порядок фондохранилище и будет приведена реновация основной экспозиции, - рассказал директор музея Владимир Лисейчев.

По мнению сотрудников заведения, после обновления посещаемость музея должна вырасти на 25%. Сейчас же она составляет 220 тысяч посетителей в год.

ИСТОЧНИК KP.RU