2019-03-18T11:20:06+03:00
Общество

В Самаре проведут масштабную реновацию музея П.В. Алабина

Обновить здание планируется с помощью федеральных средств
Анастасия ФИЛАТОВА
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Реконструкция музея может начаться уже в конце 2019 годаРеконструкция музея может начаться уже в конце 2019 годаФото: Архив "КП"
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Музей имени П.В. Алабина в Самаре ждет большая реконструкция. Сделать ее планируется в рамках национального проекта «Культура». Если заявка региона будет одобрена, то работы начнутся в конце 2019 года. Об этом сообщает министерство культуры Самарской области.

- Нам нужна масштабная реновация. В первую очередь будет сделан капитальный ремонт. Также будут расширены музейные пространства, приведено в порядок фондохранилище и будет приведена реновация основной экспозиции, - рассказал директор музея Владимир Лисейчев.

По мнению сотрудников заведения, после обновления посещаемость музея должна вырасти на 25%. Сейчас же она составляет 220 тысяч посетителей в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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