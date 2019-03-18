Минтранс Самарской области хочет взыскать со строителей улицы Дальней почти 119 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:42 2019-03-18T11:42:47+03:00

Подрядчик сдал дорогу в августе 2018 года, а должен был завершить все работы почти на 1 год раньше Фото: Яндекс.Карты

По словам чиновников, компания не выполнила работы в обозначенный срок

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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области обратилось в арбитражный суд с требованием взыскать с ООО «Средневолжская строительная компания «Дормостаэро» пени за срыв сроков строительства улицы Дальней. Чиновники хотят получить от фирмы 118,96 млн рублей.

Напомним, минтранс заключил договор с «Дормостаэро» 21 июня 2016 года. Согласно ему, компания должна была построить улицу Дальнюю на участке от Московского шоссе до улицы Арена 2018 до 30 ноября 2017 года. Однако работы были закончены только в августе прошлого года.

В минувшую пятницу, 15 марта, в арбитражном суде прошло предварительное заседание по данному делу. На нем стороны предоставили необходимые документы. Само заседание было назначено на 8 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU