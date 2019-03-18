В Самаре 5-летие воссоединения Крыма и России отметят танцевальным флешмобом

СЕГОДНЯ 12:08 2019-03-18T12:08:54+03:00

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В понедельник, 18 марта, в Самарской области пройдет масштабная акция, посвященная празднованию 5-летия воссоединения Крыма и России. В течение всего дня в регионе будут работать мобильные пункты для поздравления жителей Крыма и Севастополя с праздником в социальных сетях. Передать поздравления можно будет с хэштегами #СоединяяСердца, #ПередаюПриветКрыму.

Основной праздничной площадкой станет склон площади Славы в Самаре. Мероприятия там начнутся в 17:30. Жителей и гостей города ждут театрализованные перфомансы с участием уличного театра из Евпатории «Gefest-show» и местных уличных коллективов: «Пластилиновый дождь», «Меломания», «Комиксы» и других.

Также в рамках празднования на склоне площади Славы будет работать выставка «живых скульптур», олицетворяющих символы и объекты Крыма и Самарской области. Кроме того, сегодня в Самаре пройдут концерт местных исполнителей, танцевальный флешмоб и батл битбоксеров: Виталия Кузовова из Крыма и Тараса Станина из Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU