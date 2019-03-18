2019-03-18T12:37:01+03:00
Общество

В Самарской области отремонтируют несколько мостов и путепроводов

На работы выделят более 100 млн рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Ремонт дорожных объектов должен начаться в 2019 годуРемонт дорожных объектов должен начаться в 2019 годуФото: Алексей КОТМЫШЕВ
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В Самарской области в 2019 году капитально отремонтируют 6 мостов и путепроводов. На эти цели будут выделены несколько миллионов рублей. Об этом сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

В частности, планируется провести ремонт моста через реку Сарбай на 13 км дороги «Кинель-Черкассы - «Урал». На это выделят 17,6 млн рублей. На реконструкцию путепровода через железную дорогу на 105 км трассы «СамараБугуруслан» направят 41,7 млн рублей. Еще 17,2 млн рублей направят на обновление моста через реку Тукшумка на дороге «Шигоны — Старый Тукшум».

Также предполагается выделение средств на ремонт моста через реку Сургут на дороге «Кинель-Черкассы — «Урал» и моста через реку Кармалка на участке трассы «Кошки — Степная Шентала — Старое Максимкино — граница Татарстана». Кроме того, в этом году планируется привести в порядок путепровод на Обводной дороге от трассы М-5 «Урал» до дороги «Самара — Волгоград». На эти цели потратят чуть более 70 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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