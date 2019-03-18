В Самарской области отремонтируют несколько мостов и путепроводов

СЕГОДНЯ 12:37 2019-03-18T12:37:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области в 2019 году капитально отремонтируют 6 мостов и путепроводов. На эти цели будут выделены несколько миллионов рублей. Об этом сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

В частности, планируется провести ремонт моста через реку Сарбай на 13 км дороги «Кинель-Черкассы - «Урал». На это выделят 17,6 млн рублей. На реконструкцию путепровода через железную дорогу на 105 км трассы «Самара — Бугуруслан» направят 41,7 млн рублей. Еще 17,2 млн рублей направят на обновление моста через реку Тукшумка на дороге «Шигоны — Старый Тукшум».

Также предполагается выделение средств на ремонт моста через реку Сургут на дороге «Кинель-Черкассы — «Урал» и моста через реку Кармалка на участке трассы «Кошки — Степная Шентала — Старое Максимкино — граница Татарстана». Кроме того, в этом году планируется привести в порядок путепровод на Обводной дороге от трассы М-5 «Урал» до дороги «Самара — Волгоград». На эти цели потратят чуть более 70 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU