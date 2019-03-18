2019-03-18T14:43:57+03:00
Общество

Самарский облсуд не позволил главе Октябрьска приватизировать служебную квартиру

Александра Гожая хотела оформить право собственности на 45 кв.м жилья
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Александра ГожаяФото: Александра ГожаяФото: Twitter.com
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Мэр Октябрьска Александра Гожая решила приватизировать служебную квартиру. Ради этого она обратилась в городской суд и даже его выиграла. Однако недавно Самарский областной суд отменил данное решение.

Началось все с того, что в январе 2017 года Гожей предоставили квартиру площадью 45 квадратных метров по договору найма служебного помещения. В августе 2018 года глава Октябрьска обратилась в администрацию города с заявлением о приватизации жилплощади. Однако получила отказ, обоснованный тем, что квартира является служебным помещением и не может быть приватизирована. На этом глава города не остановилась и обратилась в суд. В ноябре 2018 года служители Фемиды удовлетворили требование Александры Гожей. Данное решение не устроило мэрию Октябрьска и она обратилась с апелляцией в Самарский областной суд. На этот раз суд поддержал администрацию.

- Спорная квартира является служебной, предоставлена Гожей как главе Октябрьска во временное пользование на период работы, поэтому в соответствии со статьей 4 закона РФ от «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» приватизации не подлежит. Решение суда первой инстанции нельзя признать законным, оно подлежит отмене, а исковые требования Гожей о приватизации жилого помещения – оставлению без удовлетворения, - говорится в решении судебной коллегии Самарского облсуда.

Данное решение было вынесено 17 января 2019 года. Теперь у Александры Гожей есть около 4 месяцев, чтобы обжаловать его.

ИСТОЧНИК KP.RU

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