В Самарской области мотострелки получили новую экипировку с 90% защитой

СЕГОДНЯ 14:56 2019-03-18T14:56:30+03:00

В ее состав входят бронежилет, шлем, средства связи и навигации, ножи и многое другое

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Мотострелковые соединение второй общевойсковой армии, которая дислоцируется в Самарской и Оренбургской областях, получили более 1700 комплектов экипировки «Ратник». Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

- Данная экипировка защищает до 90% тела военнослужащего. В ее состав входит композитный бронежилет, многослойный шлем, средства связи, целеуказания и навигационная аппаратура на основе ГЛОНАСС, а также наколенники, налокотники, защитные очки, многофункциональные ножи и другие средства, - рассказали в ЦВО.

Экипировку «Ратник» можно использовать для боевых операций в различных условиях. Ее вес составляет 20 кг — это на 30% легче зарубежных аналогов.

ИСТОЧНИК KP.RU