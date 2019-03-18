В Самарской области мотострелки получили новую экипировку с 90% защитой
Мотострелковые соединение второй общевойсковой армии, которая дислоцируется в Самарской и Оренбургской областях, получили более 1700 комплектов экипировки «Ратник». Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
- Данная экипировка защищает до 90% тела военнослужащего. В ее состав входит композитный бронежилет, многослойный шлем, средства связи, целеуказания и навигационная аппаратура на основе ГЛОНАСС, а также наколенники, налокотники, защитные очки, многофункциональные ножи и другие средства, - рассказали в ЦВО.
Экипировку «Ратник» можно использовать для боевых операций в различных условиях. Ее вес составляет 20 кг — это на 30% легче зарубежных аналогов.
ИСТОЧНИК KP.RU