В Похвистнево обычная мозоль едва не обернулась для пенсионерки ампутацией ноги
Медики сотворили чудо и смогли спасти женщине стопу
Медики городской больницы смогли сохранить женщине обе ногиФото: Архив "КП"
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В Похвистнево врачи центральной городской больницы спасли пенсионерку от ампутации ноги. К трагичным последствиям женщину едва не привела обычная мозоль.
Сначала у пенсионерки появилась мозоль, а через неделю стопа почернела и появился запах гнили. Женщина обратилась к медикам. И только благодаря их оперативной помощи ей удалось избежать ампутации ноги, - передает Похвистнево-Информ.
Хирурги буквально сотворили чудо. Теперь женщина может без проблем ходить на обеих ногах.
ИСТОЧНИК KP.RU