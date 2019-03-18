В Похвистнево обычная мозоль едва не обернулась для пенсионерки ампутацией ноги

СЕГОДНЯ 15:14 2019-03-18T15:14:26+03:00

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В Похвистнево врачи центральной городской больницы спасли пенсионерку от ампутации ноги. К трагичным последствиям женщину едва не привела обычная мозоль.

Сначала у пенсионерки появилась мозоль, а через неделю стопа почернела и появился запах гнили. Женщина обратилась к медикам. И только благодаря их оперативной помощи ей удалось избежать ампутации ноги, - передает Похвистнево-Информ.

Хирурги буквально сотворили чудо. Теперь женщина может без проблем ходить на обеих ногах.

ИСТОЧНИК KP.RU