«Лада» стала самым посещаемым клубом ВХЛ

СЕГОДНЯ 16:19 2019-03-18T16:19:18+03:00

И обогнала по посещаемости домашних матчей две команды КХЛ

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Международная федерация хоккея опубликовала ежегодный рейтинг посещаемости европейских команд. Тольяттинская «Лада» оказалась на 81-ом месте. В среднем на домашние игры «Лады» ходят 4 215 человек. При этом вместимость «Лада-Арены» - 6 000, сообщает пресс-служба министерства спорта Самарской области.

- «Лада» стала самым посещаемым клубом чемпионата ВХЛ, при этом обойдя 2 клуба КХЛ, - говорится в сообщении.

Лидером рейтинга 18-ой год подряд стал швейцарский «Берн» (16 290 зрителей), второе место у петербургского СКА (13 016), третье у клуба «Айсберен Берлин» (12 026).

ИСТОЧНИК KP.RU